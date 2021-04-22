شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يهبط بأكثر من 7% متأثراً بتسجيل عدد مشتركين دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "نتفليكس" خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور نتائج الأعمال الفصلية لشركة صناعة المحتوى الأمريكية والتي شهدت تسجيل عدد مشتركين دون التوقعات في الربع السنوي الأول.



وأعلنت الشركة أنها حققت صافي أرباح بحوالي 1.70 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بأرباح قدرها 709 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح نتفليكس الأمريكية 3.75 دولار لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح معدلة عند 2.97 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات :نتفليكس" إلى 7.16 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بإيرادات قدرها 5.76 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام في حين أشارت توقعات المحللين إلى إيرادات بحوالي 7.13 مليار دولار.



وذكرت "نتفليكس" أن عدد مشتركيها زاد بحوالي 3.98 مليون مستخدم في الربع الأول وهو ما جاء دون توقعات بإضافة 6.29 مليون مستخدم جدد.



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "نتفليكس" بنسبة 7.4% وأغلق عند 508.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 515.4 دولار وأقل سعر عند 503.9 دولار.