شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تواصل الفحص النافى للجهالة للاستحواذ علي 20% من Bee ومصارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة فودافون مصر الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على 20% من Bee ومصاري للمدفوعات الرقمية، حيث كانت قد أعلنت فى فبراير الماضى، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على هذه النسبة من أسهم الشركتين التابعتين مصاري وBee من خلال زيادة رأسماليهما بالقيمة الاسمية.

ورفض مسؤول بالشركة الإعلان عن توقيت إتمام الصفقة، وقال في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عمليات الفحص النافى للجهالة مازالت مستمرة لذا يصعب تحديد موعد اتمام صفقة الاستحواذ، لكنه أوضح أن المعلومات الأولية مبشرة للغاية.

تأتى الصفقة ضمن خطة فودافون مصر لزيادة استثماراتها فى السوق وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات وذلك بالإضافة إلي استثمارات فودافون مصر في الشبكة لتحسين الخدمة، كما تعزز من دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالي في المجتمع المصري.

تأتي الصفقة في إطار توسع الشركة بسوق المدفوعات الرقمية حيث توجد فرص كبيرة للنمو مع أطراف الصفقة، خاصة مع استحواذ "فودافون كاش" علي 65% من سوق المحافظ الإلكترونية بمصر.

وتعمل فودافون علي التوسع في سوق المدفوعات الرقمية بشكل أكبر لذا تحتاج الي زيادة منافذ التوزيع والصرف وإيداع الأموال الي جانب منافذ الشركة وبالعلامة التجارية لها، خاصة مع قوة محفظة فودافون كاش التي لها عدد كبير من العملاء بكافة أنحاء الجمهورية.

وعملية الإستحواذ ستضيف مجموعة خدمات تمكن عميل فودافون من الإستفادة بها مثل دفع الفواتير عبر مراكز ومنافذ التوزيع والصرف والإيداع الخاصة بشركتي بي ومصارى، وكذلك الحصول علي خدمات مختلفة عبر العلامة التجارية للشركة من خلال هذه المراكز وبالتالي توسيع سوق المدفوعات الرقمية بهذه الصفقة.