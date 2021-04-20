السعودية أكبر مورد نفط للصين للشهر السابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 8.8% في مارس الماضي عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ووصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ.

وحافظت المملكة على مكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يوميا، بحسب ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 ملايين برميل يوميا قبل عام. غير أن الواردات تباطأت عما كانت عليه في فبراير حين سجلت 1.94 مليون برميل يوميا.

وكانت موانئ مركز شاندونغ لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدسا لبضعة أسابيع في فبراير، مما أبطأ وصول النفط.

ويتوقع محللون من (ريفينيتيف) تراجع الشحنات من السعودية مرة أخرى في أبريل، بسبب خفض طوعي للإمدادات السعودية بواقع مليون برميل يوميا، وزيادة أسعار الخام العربي الخفيف المتجه للسوق الآسيوية.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا زيادة إمدادات النفط الخام من الكويت إلى 0.6 ملايين برميل يوميا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29% عما كانت عليه قبل عام.

وبلغت واردات الصين من الإمارات 0.71 مليون برميل الشهر الماضي، بزيادة 86% عنها قبل عام، فيما زادت الشحنات من سلطنة عُمان 60% عنها قبل عام لتصل إلى 0.86 مليون برميل يوميا.

واردات الصين من النفط الخليجي في مارس 2021:

