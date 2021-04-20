شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تُضاعف أرباح "صناعة الورق" للارتفاع 1226% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1226% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 19.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 51.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.

ويضاف إلى ذلك إنخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض وإلتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في ارباح الشركة

وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2020 إلى التحسن الملحوظ في مجمل الربح نتيجة انخفاض التكلفة بسبب توفر المخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في الربع الأخير من العام الحالي.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 27.9 مليون ريال خلال 2019.