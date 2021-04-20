شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والكويت والبحرين بجلسة الثلاثاء.. وتراجع بورصتي قطر ودبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.19% رابحًا 19.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10116.98 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% رابحًا 1.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1481.62 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 7 قطاعات، وقفز سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.810% رابحًا 29.678 نقطة ليغلق عند مستوى 3696.630 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.87% رابحًا 53.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.419 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار دينار عند مستوى 894.503 مليار درهم.

فيما تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.06% خاسراً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10914.12 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% خاسرًا 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2624.27 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% رابحًا 19.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10116.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.63% خاسرًا 155.29 نقطة ليغلق عند مستوى 24406.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 346 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.53%، أعقبه قطاعي البنوك وإنتاج الأغذية بنسبة 0.49%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والرعاية الصحية بنسبة 0.36%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير القعارات بنسبة 0.28%، 0.27%، على التوالي.

وقفز 92 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نادك" بنسبة 10%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 9.89%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 4.12%، وتراجع 95 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 4.01%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 2.30%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 2.21%، فيما تصدر سهم "أسمنت الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 698.3 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% رابحًا 1.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1481.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 735.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 1.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.66% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.2% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%.

فيما تراجعت أسهم شركة البحرين لمواقف السيارات، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.17%، 0.17%، 0.14%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحًا 43.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6021.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحًا 52.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6594.71 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحًا 21.90 نقطة ليغلق عند مستوى 4882.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53% رابحًا 21.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5060.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 453.2 مليون سهم بقيمة 55 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.68%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.67%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.810% رابحًا 29.678 نقطة ليغلق عند مستوى 3696.630 نقطة، وبلغ حجم التداول 34 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال عبر تنفيذ 1284 صفقة لعدد 52 سهمًا.

وارتفع 22 سهمًا على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 9.52%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 9.52%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 6.98%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "صحار للطاقة" بنسبة 10%، ثم سهم "الباطنية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.09%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 898.8 ألف ريال عماني.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.87% رابحًا 53.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.419 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار دينار عند مستوى 894.503 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 2173 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.64%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69% يليه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.37%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.25%، 0.11%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 11.76%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 7.69%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 8.89%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.82%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 492.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.8%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسراً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10914.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 518.8 مليون سهم بقيمة 846.5 مليون ريال عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 24 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.25%، 0.22%، على التوالي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.31% خاسرًا 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2624.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.6 مليون سهم محققة ما قيمته 160.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1956 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.99%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.25%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.20%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.6 مليون ورقة بقيمة 47.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.80%.