شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 2.994 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 2.82 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.95ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط