شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 114 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 107 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 113.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 114.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط