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وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، «إن وزارة النفط تتدارس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة شركة أكسون موبيل في حقل غربي القرنة الأول بمحافظة البصرة».
ويعد حقل غربي القرنة الأول من الحقول النفطية المصنفة من قبل وزارة النفط العراقية بأنها فوق العملاقة، وسبق لشركة أكسون موبيل أن فازت بعقد استثمار الحقل في جولة التراخيص النفطية الأولى التي نظمت في العراق لتطوير الحقول النفطية عام 2008.
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