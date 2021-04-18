شكرا لقرائتكم خبر الموارد: مهلة 6 أشهر كافية لتوفير 9800 وظيفة محاسبية وفترة الاختيار لا تتجاوز 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد مختصون في الموارد البشرية على أن قرار توطين الوظائف المحاسبية مهم نظرا لحساسية هذه الوظائف، وجاء في وقته بعد قرار تحسين التعاقد مع العمالة الوافدة، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مهلة الـ 6 أشهر كافية لاستيعاب المنشآت للتوظيف. ولم يتبق على المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت التي يعمل لديها 5 محاسبين فأكثر، سوى أقل من شهرين، حيث سيبدأ التنفيذ الفعلي لقرار التوطين في الأول من ذي القعدة المقبل.

وذكرت الوزارة أن عملية الاختيار والتوظيف تستغرق عادة من شهرين إلى 3 أشهر للمؤهلين الجاهزين، مشيرة إلى إعطاء المنشآت الفترة الكافية لتصحيح أوضاع العاملين المسجلين بمسميات أخرى.

وأوضحت أنه يمكن للمنشآت التوظيف والتدريب على رأس العمل عبر برامج تدريبية من الجهات المعنية تأهلهم للحصول على الرخص اللازمة والحصول على الدعم من الجهات الممكنة تهدف لرفع مهارات العاملين في المهنة.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، يبلغ إجمالي العاملين في المهن المحاسبية حوالي 165 ألف عامل، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين منهم ما يقارب 40 ألفا بنسبة توطين 23%، مشيرا إلى السعي من خلال القرار لرفع نسبة التوطين في كامل السوق للمهن المحاسبية، وذلك بفرض حد أدنى لتوطين المهن المحاسبية بنسبة 30% على الكيانات التي لديها 5 محاسبين فأكثر، حيث سيخلق هذا القرار ما يقارب 10 آلاف فرصة وظيفية للمحاسبين السعوديين من الجنسين.

تعديل مشروط للمهن

وحول إمكانية تغيير مهن المحاسبين الأجانب الحاليين إلى مهن أخرى، لفت الهزاني إلى أنه من أجل ضبط سوق العمل وضمان تنفيذ قرار التوطين بصورة سليمة، أوقفت الوزارة تعديل المهن للوافدين العاملين في المهن منذ الربع الثاني من 2019 م ولا يتم السماح بتعديل المهنة إلا عبر إجراء تحليل خاص بالعامل والمنشأة، وكذلك حال عدم وجود تسجيل مهني لضمان تصحيح وضع السوق، وعدم التهرب من قرار التوطين.

التسجيل لرفع الجودة

وأكد الهزاني على أن الوزارة وقعت اتفاقية مشتركة مع الهيئة السعودية للمحاسبين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال الربع الأول من 2019، هدفها رفع جودة العاملين في المهنة من خلال إلزام التسجيل المهني لكافة العاملين في السوق السعودية، للإسهام في تنظيم سوق العمل، وزيادة نسب التوطين ودعم استحداث ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة.

ورش متعددة للأعداد

وأشار الهزاني إلى أنه من منطلق التشاركية في اتخاذ القرار، فقد عقدت الوزارة ورش عمل عدة مع القطاع الخاص، ومع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كجهة إشرافية على القطاع للتأكد من إمكانية تطبيق القرار وقدرة القطاع والهيئة على تسجيل المحاسبين الجدد في عضوية الهيئة، كما تم التحقق من وجود عدد باحثين عن عمل من ذوي التخصصات ذات العلاقة تلائم الوظائف المستحدثة من القرار والتي تقارب 10 آلاف فرصة وظيفية.

تحفيز استدامة التوطين

وعن الضمانات التي تلزم السعودي بالاستمرار بالعمل في المنشأة أكد الهزاني أن الوزارة تسعى بأن يكون توطين المهن المحاسبية استراتيجيا ويحفز على استدامة المواطنين، ولذلك فقد تم اختيار مجموعة من المهن المشجعة للسعوديين ومنها مراقب مالي، ومراقب داخلي، ومحاسب عام، وكذلك تم استهداف المهن القيادية مثل: مدير شؤون مالية ومحاسبة، ومدير حسابات وميزانية، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير إدارة الزكاة والضرائب.

وذكر أن الوزارة اشترطت بألا يقل أجر السعودي الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله لضمان توفر بيئة عمل مميزة للعامل ويضمن الاستدامة، ولن يحتسب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.

مراعاة القطاع الخاص

بدوره ذكر عضو مجلس إدارة هيئة التعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان أن الرواتب المحددة في قرار الوزارة تمثل الحد الأدنى، حيث رأت ألا ترفع الحد الأدنى إلى أكثر من ذلك مراعاة للقطاع الخاص في هذه الظروف، مشيرا إلى أن القرار خطوة موفقة، وقد أعطي القطاع الخاص فرصة للاستعداد، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة عن نيتها القيام بالتوطين التدريجي لمهنة المحاسبة.

وظائف حساسة

ولفت الحميدان إلى أن الوزارة لم تكن تصدر القرار إلا مع وجود دراسات إحصائية حول الأعداد المتوفرة من السعوديين في مقابل الشركات التي سيطبق عليها القرار، حيث القرار سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات التي لديها 5 عاملين فأكثر في القطاع المالي، مشيرا إلى أن مهنة المحاسبة إلى جانب التدقيق والإحصاء والمبيعات والموارد البشرية من الوظائف الحساسة التي يجب أن يتعاون القطاع الخاص في توطينها، بالنظر إلى ما كان يحدث فيها من تجاوزات، ومن أجل الحفاظ على الأموال الوطنية.

القرار ليس مفاجئا

بدوره أكد عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ماجد القعيط على أن تفاصيل قرار توطين مهنة المحاسبة هو الجديد وليس أصل القرار الذي سبق وأن صرحت به الوزارة سابقا، ولم تحدد حينها الحد الأدنى للرواتب ولا الأعداد والنسبة المقررة في المرحلة الأولى من التطبيق، وبالتالي فإن أصحاب العمل ليس لديهم أي عذر بالقول أنهم تفاجؤوا بالقرار.

ولفت القعيط إلى وجود نقطتين أساسيتين تعتبران مقدمة لصدور القرار هما صعوبة نقل خدمات المحاسب وصعوبة في تغيير مهنته، وهما تدلان على أن قرارا قويا سيصدر لتنظيم مهنة المحاسبة، مشيرا إلى إمكانية توفير 9800 محاسب في مختلف فروع الوظائف المالية المستهدفة في القرار في المرحلة الأولى مثل وظائف إدخال القيود، ومراجعة الحسابات، والتدقيق المالي والإدارة المالية، لافتا إلى أن محاسبة الزبائن (الكاشير) ليست ضمن المستهدف، حيث المطلوب هو ما يدخل في الحسابات والإدارة المالية للشركات والمؤسسات ومن في حكمها.

منافسة في تحفيز السعوديين

وحول مدى كفاية الرواتب وما إذا كانت كافية لجذب السعوديين، أفاد القعيط أن القرار لم يركز على كفاية الراتب بل الحد الأدنى من الراتب، وقد لا يقبل السعودي صاحب الخبرة راتبا معينا، ولكن يقبل به خريج المحاسبة الجديد الذي يجب أن يتلقى دعما تدريبيا إضافيا للعمل بالمهارة المطلوبة، وهذا الخريج الجديد سيترك العمل عندما يجد فرصة أفضل لدى جهة أخرى، ولذلك فإن المطلوب من المنشأة التي دربته وصرفت عليه أن تحتفظ به بزيادة راتبه إلى مستوى مقبول لديه، وهنا ستكون المنافسة على تثبيت المحاسبين الذين تلقوا تدريبا لدى المنشآت.

وأشار القعيط إلى أن صدور القرار في وقت صدور قرارات أخرى أبرزها تحسين التعاقد مع العمالة الوافدة، سيجعل صاحب المنشأة ليس مضطرا فقط إلى المحافظة على السعوديين لديه، بل على غير السعوديين، الذين يسمح لهم أيضا وفق تحسين التعاقد الانتقال إلى منشآت أخرى تكون أكثر جذبا، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة شديدة على أصحاب المهارات.

قرار توطين مهن المحاسبة







08 جمادى الأولى 1442 صدور القرار



01 ذو القعدة 1442 بدء تنفيذ القرار



خاص بالكيانات التي لديها 5 محاسبين فأكثر



30 % نسبة التوطين المطلوبة

شروط احتساب المحاسب السعودي:





ألا يقل الأجر عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس.



ألا يقل الأجر عن 4500 ريال لحملة الدبلوم.



الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.



العاملون في المهن المحاسبية