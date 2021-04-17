شكرا لقرائتكم خبر عن مشـادة كلاميـة بيـن فاوتشـي ونائـب جمهـوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مشادة كلامية في مجلس النواب الأمريكي بين أحد النواب الجمهوريين ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي.

وخلال جلسة استماع اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب حول «كوفيد – 19»، وجه النائب الجمهوري، جيم جوردان، سيلاً من الانتقادات والأسئلة إلى فاوتشي، تتمحور حول متى يمكن للأمريكيين «استعادة حريتهم»، فأوضح فاوتشي، أن هذا الأمر سيحصل عندما تبدأ الولايات المتحدة بتسجيل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم الواحد.

فما كان من النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، إلا أن رفع صوته لدقائق عدة في وجه فاوتشي، مطالباً إياه بتقديم إجابات محددة حول موعد نهاية الوباء.

وحين أجاب فاوتشي بأنه لا ينظر إلى الأمر على أنه مسألة سلب حريات؛ بل مصلحة عامة، وحاجة صحية، ثار غضب جوردان، وأطلق سلسلة من الأسئلة الاستنكارية. (وكالات)