شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدعم تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”

أكد الرئيس اللبناني ​ميشال عون، أمس الجمعة،​ أن وكيل ​وزارة الخارجية​ الأمريكي لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​ديفيد هيل​ أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ​لبنان​ وإسرائيل​، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته، في وقت اختتم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زيارته إلى روسيا بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أعلن دعم روسيا لجهود الحريري في تأليف حكومة برئاسته قادرة على معالجة الأزمة في أسرع وقت، بينما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة.

مرسوم الحدود البحرية

وأكد عون في حديث صحفي أن السفير هيل الذي التقاه أمس الأول أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. ​ وكشف عون أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية​ لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها أن الكتاب الذي أحيل إليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة ​مجلس الوزراء​ متسائلاً: كيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعاً؟ ولذا أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية، معتبراً أنه أرجأ مشكلة كبيرة في ملف يحتاج إلى توافق وطني وأنه جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة، موضحاً أنّ الأساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع إسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن أن تتذرع به إسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان.

الجمود الحكومي

وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ الكرة في ملعب الرئيس الحريري الذي يطلب إطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا أمر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون أمام حكومة غير معترف بها.

وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال: حينذاك سأضع ‏المعنيين أمام مسؤولياتهم، مشدداً على أن بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في ​سوبرماركت​، مؤكداً في رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، أن رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، وقال: أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت.

دعم روسي

من جهة أخرى، اختتم الحريري زيارة العمل إلى روسيا، بلقاء مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وذكر بيان صادر عن مكتب الحريري، أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان بشكل تفصيلي ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية. كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين وإمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة «كورونا». وأكد لافروف دعم روسيا لجهود الحريري في تأليف حكومة برئاسته في أسرع وقت، تكون قادرة على معالجة الأزمة والحصول على الدعم العربي والدولي.