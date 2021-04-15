شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يرفع الإيقاف عن شركة "العامودي للصرافة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك المركزي السعودي "ساما" رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداءً من يوم الاثنين 12 أبريل 2021.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك إلحاقاً بإعلان البنك المركزي السابق المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة.

كان المركزي السعودي، قد أوقف الشركة في نوفمبر 2017 بسبب عدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل البنك بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من "ساما" والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبق أن وجهت المؤسسة عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها.