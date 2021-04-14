شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للأثاث : 5 عوامل وراء تراجع الصادرات أبرزها توجيه الإنتاج للسوق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أحدث تقرير للمجلس التصديرى للأثاث عن أسباب انخفاض أرقام الصادرات المصرية من الأثاث تدريجيا منذ عام 2017 وحتى عام 2020 والذى أرجعه إلى عدد من الأسباب وحصل الخليج 365 على نسخه منه وأهم هذة الأسباب هى :



1توجيه نسبة من الإنتاج للبيع فى السوق المحلى بدلا من التصدير .2 تراكم متأخرات من المساندة التصديرية للقطاع وعدم ملائمة البرنامج الحالى لمساندة القطاع لوجود أكثر من عائق . 3 انخفاض المشاركة فى المعارض الخارجية للقطاع نتيجة ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى صعوبة المنافسة نتيجة المساندة التصديرية القوية للدول المنافسة . 4 صعوبة رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات . 5 تأثر حركة التجارة بالحظر المفروض على الدول أثناء فترة الوقاية من فيروس 1توجيه نسبة من الإنتاج للبيع فى السوق المحلى بدلا من التصدير .2 تراكم متأخرات من المساندة التصديرية للقطاع وعدم ملائمة البرنامج الحالى لمساندة القطاع لوجود أكثر من عائق . 3 انخفاض المشاركة فى المعارض الخارجية للقطاع نتيجة ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى صعوبة المنافسة نتيجة المساندة التصديرية القوية للدول المنافسة . 4 صعوبة رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات . 5 تأثر حركة التجارة بالحظر المفروض على الدول أثناء فترة الوقاية من فيروس كورونا وكانت صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2020 انخفضت بنحو 10% لتسجل 244 مليون دولار وتحتل الصادرات إلى الدول العربية 81% والدول الأوروبية نحو 8% ونحو 4% لدول الأمريكتين و4% للدول الإفريقية و3% لباقى دول العالم ، يأتى ذلك وفقا لتقرير الصادرات السنوى من المجلس التصديرى للأثاث عن عام 2020.

وذكر التقرير، أن عدد المصدرين بلغ 803 مصدر على مدار العام السابق ، كما جاءت أكبر الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية على مدار عام 2020 هى المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار بنحو 27% من إجمالى قيمة الصادرات تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 13% لاجمالى قيمة الصادرات ، ثم يليها العراق بواقع 28 مليون دولار بنسبة 11%، ثم سلطنة عمان بقيمة 20 مليون دولار ونحو 8% من إجمالى الصادرات أيضا وتعتبر هذة الدول الأربعة تمثل 59% من قيمة صادرات القطاع بأكمله.

وقال، إن صادرات الأثاث الخشبى تمثل 89% من صادرات القطاع ويليه المعدنى بنسبة 11% ثم الأثاث المصنع من مواد أخرى بنسب ضئيلة جدا، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول غير العربية من حيث قيمة صادرات الأثاث بقيمة 8 مليون دولار وتمثل 3% من إجمالى الصادرات، تليها إيطاليا بقيمة 5 ملايين دولار وتمثل 2%.