شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق على انخفاض و"ناسداك" يعزز مكاسبه إلى 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء حيث أبقى "داو جونز" على خسائره، بينما ارتفع كل من "ناسداك" و"إس أند بي 500" عقب صدور بيانات اقتصادية.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس/آب عام 2012، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% أو ما يعادل 48 سنتا وأغلق الخام عند 60.18 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 60.5 دولار وأقل سعر عند 59.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلق عند 63.67 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 63.14 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 68 سنتا) وأغلق عند 33677 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33741 نقطة وأقل مستوى عند 33545 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 146 نقطة) إلى 13996 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14011 نقطة وأقل مستوى عند 13902 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 4141 نقطة، وسجل أعلى مستوى 4148 نقطة وأقل مستوى عند 4124 نقطة.