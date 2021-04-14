شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع وسط انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم رفع التوقعات بشأن الحصاد البرازيلي.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد رفعت توقعاتها إزاء موسم حصاد الصويا البرازيلي 2020/2021 إلى 136 مليون طن مقارنة بتقديراتها في مارس/آذار عند 134 مليون طن، في حين توقع محللون أن يتراوح الحصاد بين 132 و137 مليون طن.



وبالنسبة للمحاصيل الأرجنتينية، أبقت وزارة الزراعة الأمريكية على توقعات مارس/آذار بشأن محصول الدولة اللاتينية من الصويا عند 46.5 مليون طن، وذلك عند المقارنة بتوقعات المحللين بين 44.5 و47.5 مليون طن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% إلى 13.89 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.98 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 13.78 دولار.