شكرا لقرائتكم خبر عن السوق العقارية السعودية تستعيد نصف نشاطها عند 5.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية نحو نصف ما فقده خلال الأسبوع الأسبق من زخم السيولة، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 17.1%، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.1%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.2 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وقد أسهم تنفيذ صفقة بيع أرض تجارية في مدينة الرياض - حي القادسية بإجمالي قيمة 218.7 مليون ريال، بتاريخ 8 أبريل، الأسبوع الماضي، على مساحة إجمالية فاقت 1.9 مليون متر مربع "متوسط 114 ريالا للمتر المربع"، في ارتفاع كل من القطاع التجاري والسوق.

سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 63.9%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.6%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال "30.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.4%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.3%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال "60.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 3.6%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.6 ألف صفقة عقارية.

وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 5.5%، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 1.2%، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.5%.