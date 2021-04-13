شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يصل إلى دعم محوري – تحليل صباحي – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الراجحي (1120) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.50% بما يعادل -1.40 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض للاستناد إلى مستوى الدعم المحوري 92.00، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاعا لسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 92.0، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 99.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.60 ومستوى المقاومة 96.00.