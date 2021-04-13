شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم زجاج (2150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 0.15 نقطة، ولكن أمام ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.95 ومستوى المقاومة 38.80.