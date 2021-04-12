شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: أغسطس المقبل آخر موعد لاستلام أراضى مشروع بيت الوطن بمختلف المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد أنور هلال ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية ، أنه من المقرر أن تنتهي المدة التى حددها مجلس إدارة هيبة المجتمعات العمرانية لحاجز أراضى مشروع بيت الوطن لاستلام أراضيهم في شهر أغسطس المقبل، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا

وأوضح أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد، وذلك قبل الاستلام، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

وكان مجلس الإدارة قد وافق ، على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1613 م2 بمركز خدمات الحى السابع بمشروع بيت الوطن، وقطعة الأرض بمساحة 3824 م2، بمنطقة شرق اللوتس بجوار قطعة الأرض رقم (2/9)، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترال عليهما، بنظام البيع وفقا للقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها، وبعد سداد المستحقات المالية الناتجة عن الانتفاع بجزء من تلك الأراضى بنظام مقابل الانتفاع.