شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "اكسترا" 134% بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 133.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 81 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 97.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 50.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات الربع الأول بنسبة 10.8% مقابل نفس الربع من العام 2020، وذلك لارتفاع مبيعات أقسام الشركة بالإضافة إلىى ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وايرادات خدمات التمويل الإستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.6% ليسجل 261.9 مليون في مقابل 220.8 مليون ريال عن نفس الربع من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 1.36 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1.23 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.