شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. اعرف أسعار الخضروات فى سوق الجملة اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة استقرارا لجميع الأصناف اليوم الأحد 11-4-2021 وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال ناصر مصطفى- تاجر بسوق العبور للجملة- إن أسعار الطماطم كانت بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، البامية سجلت 30-35 جنيها للكيلو، والكوسة 2-5 جنيهات، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو.

وأضاف ناصر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البطاطس 1-2 جنيه للكيلو، أسعار الفاصوليا لتتراوح بين5-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.

وأشار ناصر إلى أن أسعار الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.