شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 11-4 -2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مع أولي تعاملات البنوك الأسبوعية.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، كما كانت أسعاره من الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.