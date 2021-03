مواصفات وأسعار هيونداي باليسيد 2021 في السعودية Hyundai Palisade

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتوفر هيونداي باليسيد 2021 حالياً لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، وتعد هذه السيارة من فئة الـ SUV العائلية، وقد حصلت السيارة على مميزات وتجهيزات عملية تلبي متطلبات السائق والركاب، واليوم سنتعرف على أبرز مواصفاتها وأسعارها في السعودية.

الخارجية

تأتي باليسيد مع تصميم انسيابي أنيق، حيث نرى في المقدمة شبكة تهوية سوداء وفضية او من الكروم عاكسة للضوء، ومصابيح أمامية بارزة بإضاءة LED، كما تتوفر بجنوط مقاس 18 بوصة أو 20 بوصة، وفتحة سقف مزدوجة، وفي الخلف حصلت على مصابيح خلفية مجمعة بتقنية LED، ومصابيح ضباب خلفية، مع جناح صغير ونظام عادم مزدوج.

الداخلية

تأتي باليسيد 2021 مع داخلية واسعة ومريحة مع تقنيات متطورة، حيث يضفي التصميم الأفقي شعورًا بالسعادة والرحابة بينما توجد كتيفة التحكم المركزية للسحب مميزة على نحو فريد، كما أنها تتسع لأي حمولة تضعها بها، إذ يمكن لمساحة المقصورة أن تتسع بسهولة لاحتياجاتك بطرق مختلفة ومتنوعة، ومن خلال قابلية طي الصف الثالث مساحة تحميل كبيرة تبلغ 1297 لتر، وتأتي بثمان مقاعد موزعة في ثلاثة صفوف.

أما عن التقنيات فهناك لوحة عدادات بشاشة معلومات قياس 7 بوصة وشاشة الملاحة بقياس 10.25 بوصة والتي تدعم اندرويد اوتو وآبل كاربلاي، هذا بالإضافة إلى مكيف الهواء الأوتوماتيكي بالكامل ذو التحكم المستقل ثلاثي المناطق، وشاشة مراقبة الرؤية في المناطق العمياء، وشاشة العرض العلوية (HUD)، ونظام وضع النوم، ومنافذ شحن يو إس بي للصف الثاني، ونظام شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

الأمان

أما عن أنظمة الأمان ومساعدة السائق فهي تتضمن:

نظام تحذير التصادم في النقاط العمياء

تحذير الاصطدام الخلفي بحركة المرور

نظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي

مساعد الحفاظ على المسار

مساعدة تفادي التصادم الأمامي

6 أكياس هوائية

نظام الرؤية المحيطية

نظام المساعدة على الخروج الآمن

المحرك

تتاح هيونداي باليسيد 2021 بمحرك بنزين GDi سعة 3.8 لتر يولد قوة 295 حصان وعزم دوران قدره 355 نيوتن.متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مع توفر دفع رباعي HTRAC بأوضاع الثلج والوحل والرمال والتي ستضمن لك أداءً متميزاً على جميع التضاريس.

الفئات والأسعار

بيسك بسعر 148,000 ريال

ستاندر بسعر 167,000 ريال

نص فل بسعر 176,000 ريال

كومفورت بسعر 193,000 ريال

بريميوم بسعر 205,000 ريال

