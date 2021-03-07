نصائح هامة لقيادة سيارتك بأمان في الليل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يفضل الكثير من قائدي السيارات عدم القيادة ليلاً خاصة أثناء السفر، ويرجع هذا الأمر إلى انخفاض الرؤية والتقدم في العمر لبعض السائقين، وهو ما يهدد سلامة وأمان القيادة.

ولقد كشفت دراسة حديثة أن حوادث السيارات تعتبر السبب الأول للوفيات في المملكة، وتشير الأبحاث إلى أن نعاس السائق هو أحد الأسباب الهامة لحوادث السيارات على مستوى العالم، لذا نقدم لكم اليوم أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند القيادة ليلاً.

– يفضل عدم قيادة الأشخاص الذين يتعاطون أدوية ليلاً إلا بعد استشارة الطبيب المعالج لهم، كما توجد بعض المسكنات يكون لها أثر على الرؤية يجب عدم تعاطيها أثناء القيادة، حيث أنها تعمل على تضييق حدقة العين.

– يجب على السائق أن يأخذ وقت كافي من النوم قبل القيادة لتجنب الشعور بالتعب أثناء القيادة، ويفضل تناول كوب من القهوة قبل ركوب السيارة.

– يجب التأكد من إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية بشكل جيد، ويفضل تشغيل أضواء السيارة قبل ساعة من غروب الشمس.

– تنظيف الزجاج الأمامي جيدا قبل التحرك بالسيارة، حيث أن تراكم الغبار على الزجاج يحجب الرؤية أثناء القيادة في الليل.

– يجب الحفاظ على مسافة الأمان، وعدم القيادة بسرعة عالية، حتى لا تعرض حياتك وحياة من معك للخطر.