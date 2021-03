“بالصور” مجموعة سيارات بنتلي الأندر بالعالم معروضة للبيع بسبب طلاق ثري بريطاني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – غالباً ما يكون الطلاق فوضوياً ومُكلفاً، وهو ما يمر به روبن كانون المليونير البريطاني، والذي يدفع ثمن الطلاق منذ سبتمبر 2019، فبعد بيع منزل العائلة، والذي كان قصراً به مرآب يحتوي على 12 سيارة بجودة المتاحف جميعها من شركة بنتلي، ها هو الآن يقوم ببيع تشكيلة سياراته أيضاً.

تعد تشكيلة طرازات كانون واحدة من أرقى مجموعات سيارات بنتلي الخاصة في العالم، حيث تضم سبع سيارات بلا عيب واحد تمتد على مدار 80 عاماً من تاريخ العلامة التُجارية، واشتراها كانون قبل خمس سنوات بعد انتهائه من تجهيز مرآبه المخصص.

كان يأمل كانون أن يكون قادراً على قيادة جميع السيارات السبع، لكن مرضه منعه من قيادتها، والآن عليه أن يبيعها بسبب طلاقه ولأنه لم يعد لديه مكان لتخزينها، حيث تعرض لضغوط لبيعها، وهو يبذل قصارى جهده للقيام بذلك بالفعل.

وبالنسبة لأسعار السيارات، فيُتوقع أن تُباع جميع سيارات بنتلي السبع وسيارة شيفروليه كورفيت C1 موديل 1959 في مزاد بسعر يزيد عن 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال)، في حين مُتوقع أن تُباع WO بنتلي 4.5 لتر النادرة موديل 1929 بسعر أقل من مليون دولار (3.75 مليون ريال) وحدها.

تشتمل التشكيلة أيضاً على ديربي 3.5 لتر موديل 1935، وكونتيننتال فاستباك S1 موديل 1956، وكونتيننتال S2 موديل 1961، وكونتيننتال S3 موديل 1964، والموديلات الأحدث، أزوري 2007، وكونتيننتال جي تي سبيد كشف موديل 2014، في حين يُقدر سعر كورفيت 1959 بـ 95,000 دولار (356,000 ريال)، في حين سيُقام المزاد الأسبوع المقبل وتحديداً في 11 مارس 2021.

