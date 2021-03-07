مواصفات هيونداي بايون الجديدة.. انطلاقه الربيع برشاقة غير مسبوقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت هيونداي رسميًّا عن سيارتها بايون، الجديدة كليًّا، لتكون أصغر كروس أوفر في المجال الأوروبي.

السيارة الجديدة، تتمتع بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهرًا عالي التقنية وسط المنافسين لتحجز مكانها في الصفوف الأولى لمبيعات السيارات SUV.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.20 متر، كما تتمتع بملامح موديلات الطرق الوعرة مع خلوص أرضي كبير، وقاعدة عجلات بطول 2.58 متر، مع العلم أن المنصة مبنية على سيارة i20 هاتشباك الصغيرة لهيونداي، وهو ما يجعلها تتمتع برحابة كبيرة وسعة حيز أمتعة تصل إلى 411 لترا.

وزودت هيونداي سيارتها بالعديد من الأنظمة التقنية والإلكترونيات مثل نظام أوتوماتيكي للتحكم في مسافة الأمان، ودعم فعال في الحفاظ على حارة السير، وشاشة لمسية كبيرة مع أحدث جيل لبرنامج Bluelink.



وتتوفر السيارة الجديدة بثلاثة محركات بقوة 62 كيلووات/84 حصان أو 74 كيلووات/100 حصان أو 81 كيلووات/110 حصان، الأقوى منها مزود بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

ويتسع برنامج الدفع بنواقل الحركة اليدوية والأوتوماتيكية من سبع سرعات.





تسعي هيونداي لطرح تشكيلة طرازات SUV خاصة بها، وتعتبر السيارة هيونداي بايون hyundai bayon هي الأصغر في فئتها، واسم بايون bayon مستوحى من المدينة الفرنسية باوني مما يعطينا وهلة أن السيارة تتمتع برشاقة وأناقة غير مسبوقة.

تتميز هيونداي بايون hyundai bayon بعجلات أقراص معدنية مميزة بمقاس 15 ، 17 بوصة، ولكن قمرتها من الداخل تم تجهيزها بواجهة قيادة متطورة فيها، مع شاشتين ، واحدة من ناحية السائق، وتعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى تعمل بمقاس 10،25 بوصة.

وأعلنت هيونداي عن طرح السيارة Bayon الجديدة هذا الربيع لتشعل نار المنافسة مع أوبل Mokka وفولكسفاجن T-Cross.

من المتوقع أن يبدأ سعر هيونداي بايون في بريطانيا من 17 ألف جنيه إسترليني.