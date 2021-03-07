أسعار ومواصفات بي إم دبليو "كابريو" الفئة الرابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق النسخة الكابريو من الفئة الرابعة بسعر يبدأ من 53 ألف و300 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السقف القماشي للسيارة الجديدة يمكن طيه خلال السير وحتى سرعة 50 كلم/س في غضون 18 ثانية خلف المقاعد الخلفية.



وتتميز السيارة الجديدة بزيادة في الأبعاد، وهو ما ينعكس على الرحابة في المقصورة الداخلية وزيادة سعة حيز الأمتعة إلى 385 لتر.

وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 135 كيلوواطا/184 حصانا و275 كيلوواطا/374 حصانا، بينما تبلغ أقصى سرعة للسيارة 250 كلم/س.

ويقع معدل استهلاك الوقود بين 4.2 لتر من الديزل/100 كلم و6.9 لتر من البنزين/100 كلم.