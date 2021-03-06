صور.. أسعار ومواصفات سيارات "دي إس" و"بي واي دي" في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالسوق المصرية مجموعة متميزة من الماركات الصينية للسيارات، من ضمنها ماركة "بي واي دي" وماركة "جيتور".

وقدم موقع hatla2ee قائمة تضم السيارات التي توفرها هذه الماركات بالسوق المصرية خلال عام 2021 وتكلفتها الرسمية، ذلك إلى جانب السيارات التي تتوفر من ماركة "دي إس" التابعة لـ"سيتروين" وتتوفر بالسوق المصرية خلال العام الجاري.

بي واي دي

وبدأ الموقع بسيارات ماركة "بي واي دي" الصينية في السوق المصرية، وتشمل طراز F3 الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئة وحيدة هي مانيوال 2021 تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي بتكلفة 171 ألف جنيه.





وطراز بي واي دي S5 الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئة وحيدة هي أوتوماتيك 2020 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي بتكلفة 285 ألف جنيه.

جيتور

من بعدها، كشف الموقع عن موديلات ماركة جيتور المتوفرة بالسوق المصرية.

وذكر أن الماركة يتوفر منها طراز وحيد للبيع خلال عام 2021 هو طراز جيتور X70، الفئة الافتتاحية منه هي فئة أتوتوماتيك / COMFORT 2021 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفته 298 ألفا و800 جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك / LUXURY 2021 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 337 ألفا و800 جنيه.





دي إس

اختتم الموقع القائمة بموديلات "دي إس" الفرنسية بالسوق المصرية، وتشمل طراز "دي إس 3"، الذي يتوفر منه للبيع فئتان، الافتتاحية باسم أتوماتيك / PERFORMANCE LINE 2021 تعمل بمحرك بقوة 1200 سي سي تربو وتكلفته 475 ألف جنيه.

وأعلى فئة من هذا الطراز هي فئة أتوماتيك / OPERA 2021 التي تعمل بمحرك 1200 سي سي تربو بتكلفة 550 ألف جنيه.





وطراز دي إس DS7، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 10 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / BE CHIC 2021 العاملة بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو بتكلفة 598 ألف جنيه، وأعلى فئة هي أتوماتيك / OPERA 2021 العاملة بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو بتكلفة 850 ألف جنيه.



