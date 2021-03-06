عرض تمويل ام جي RX8 2021 من البنك الأهلي التجاري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير العالمية، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات إم جي.

السيارة المشمولة في العرض:

إم جي ار اكس 8 موديل 2021

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي

القسط الشهري: 1547 ريال

الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 8.96%

ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر

القسط الشهري: 1569 ريال

الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 20% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 10.98%

الشروط والأحكام:

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة تأجير العالمية

تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات

هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له

المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن

تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة

البنك لا يمثل الوكيل

*تقدم بطلبك الآن من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا )