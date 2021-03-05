الكشف عن مركبة “العاصفة” المدرعة البرمائية في أبوظبي بقوة 2500 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة Highland Systems الأوكرانية عن مركبة مدرعة متعددة الأدوار باسم “ستورم” أو العاصفة في معرض IREX في أبوظبي.

“العاصفة” هي مركبة برمائية، ما يعني قدرتها على خوض المياه بجانب القيادة على الطرق، مع تزويدها بمحرك ديزل هجين بقوة 2500 حصان ومدى كهربائي صافي يتراوح بين 1.5 و3.5 ساعة حسب السرعة.

وتزن المركبة العسكرية حوالي 8000 كيلوجرام مع وصول سرعتها القصوى على الطرق إلى 140 كلم\س، وتصل لسرعة 30 كلم\س بحد أقصى في المياه، كما تقدر المركبة على مراوغة وتحمل موجات بارتفاع 1.5 متر.

ويمكن التحكم في “العاصفة” بالكامل عن بعد، ما يسمح بمهام عسكرية بدون أي مخاطر بشرية.. مع العلم أن المركبة تظل اختبارية للوقت الحالي.

وتهدف الشركة لتطوير نسخة قادرة على الغوص للقيادة أسفل سطح المياه، كما سيتم اختبار جاهزية المركبة لمختلف أنواع الأسلحة والمهام الحربية قبل طرح الموديل الإنتاجي.