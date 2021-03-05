لاندروفر ديفندر ستحصل على نسخة جديدة بثلاثة صفوف مقاعد في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت لاندروفر رسمياً شائعات تطوير نسخة ديفندر بثلاثة صفوف مقاعد مع طرحها في الأسواق خلال عام ونصف من الآن باسم “ديفندر 130”.

السيارة موجهة بشكل رئيسي لأمريكا الشمالية والشرق الاوسط والصين، بجسد أطول من فئة ديفندر 110 بـ 342 سنتيمتر إلى 5,100 سنتيمتر.

وتستمر لاندروفر بتوسيع مجال ديفندر مع إضافة نسخة هجينة بالقابس ونسخة V8 عالية الأداء، كما فتحت الشركة الباب رسمياً لتطوير نسخة بيك أب قريباً.

ويُذكر أن جاكوار لاندروفر أعلنت مؤخراً عن استراتيجية جديدة تمهد لطرح 6 موديلات لاندروفر كهربائية لعائلات رنج روفر وديسكفري وديفندر، أولهم في 2024، كما ستتحول جاكوار إلى علامة كهربائية حصرية بحلول 2025.