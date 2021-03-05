مسؤولة ألمانية لـ"الخليج 365": تعاونا مع المغرب وثيق ولن يتغير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المسؤولة الإعلامية بالخارجية الألمانية فرانسيسا أوبرماير أن ألمانيا "لن تتنازل" عن العلاقات مع المغرب ولن تغير سياساتها تجاهه.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قالت أوبرماير: "لا يوجد سبب للتنازل عن العلاقات مع المغرب، ونعتقد أن التعاون معها وثيق ويصب في مصلحة الدولتين".

وأضافت: "كما هو معلن، قمنا بدعوة السفير المغربي إلى مقر وزارة الخارجية، وطلبنا منه شرح للقرار والأحداث المرتبطة به".

وحول وجود مفاوضات بين الجانبين في الوقت الحالي، قالت "لا أستطيع الحديث عن ذلك حاليا".

وتابعت: "تعمل المغرب وألمانيا بشكل وثيق في قضايا عدة منذ عقود، وهذا يصب في مصلحة الطرفين، لذلك لن نغير شيئا في تعاملنا مع الرباط".

والإثنين، أعلنت الرباط أنها قررت "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا على أراضيها بسبب تباينات "عميقة" مع برلين في ملفات عدة من بينها قضية مغربية الصحراء.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء نشرتها وسائل إعلام مغربية باليوم نفسه، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن القرار بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية".

ومساء الإثنين، أكّد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية المغربية أنّ المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أنّ القرار "بمثابة تنبيه يعبّر عن استياء إزاء مسائل عدة".

ومن القضايا الخلافية بين البلدين - بحسب المسؤول المغربي-، موقف ألمانيا بشأن مغربية الصحراء، وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الأراضي المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة عموما مع ألمانيا التي تقدم له مساعدات مالية كبيرة.