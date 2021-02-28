مرسيدس تزيح الستار عن الفئة C الجديدة.. أسهل في القيادة وأكثر رشاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مرسيدس النقاب عن الجيل الجديد من سيارة الفئة C بموديليها الصالون والكومبي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الفئة C الجديدة زادت من حيث الطول بنحو 7 سم ومن حيث قاعدة العجلات بحوالي 3 سم، لتبلغ الآن 4.75 متر في كلا الموديلين، وهو ما ينعكس على زيادة الرحابة في المقصورة الداخلية وخاصة المساحة المخصصة للركبة والرأس والأكتاف على المقاعد الخلفية مع سعة حمولة تصل إلى 1510 لتر.



وتظهر السيارة بتصميم داخلي جديد يعتمد على الفئة S مع شاشة قائمة بذاتها خلف المقود وشاشة أمام الكونسول الأوسط.

وعلى الصعيد الخارجي تتميز السيارة بقسمات أكثر رياضية ورشاقة بفضل قباب القوة على غطاء حيز المحرك ونجمة مرسيدس المتربعة على شبكة المبرد بدلا من غطاء حيز المحرك.





ولأول مرة في الفئة C، يتم الاعتماد على توجيه المحور الخلفي بهدف تقليل دائرة الدوران بحوالي نصف متر، ما يجعل الفئة C أسهل في القيادة.

وتتوفر للسيارة الألمانية مجموعة من محركات البنزين والديزل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 125 كيلووات/170 حصان إلى 195 كيلووات/265 حصان، مع تدعيم بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت، فضلا عن التخطيط لنسخ الدفع الهجين Plug-in مع مدى سير يصل إلى 100 كلم.

ومن المقرر أن تطلق مرسيدس سيارة الفئة C الجديدة في الأسواق في يونيو/حزيران القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.