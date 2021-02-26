كيا لا تزال في مفاوضات مع أبل حول تعاون محتمل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ارتفعت أسهم كيا في تداولات الجمعة بالبورصة الكورية بعد تقارير كورية عن استمرار مفاوضات التعاون بين العلامة الكورية وأبل.

وتأتي التقارير بعد نفي كيا وهيونداي بشكل رسمي لإجراء محادثات تعاون مع أبل حول تطوير السيارات الذاتية، فما تفسير هذه التقارير؟

موقع Chosun Biz الكوري نقل عن مصادر مطلعة بأن النفي الرسمي مقتصر على تطوير السيارات، وأن المفاوضات مستمرة بين الطرفين للتعاون في مجالات أخرى، مثل حلول التنقل المستقبلية وبعض المجالات التقنية.

وقد رفض المتحدثون الرسميون لأبل وكيا التعليق على الخبر للوقت الحالي.