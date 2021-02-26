هواوي قد تطرح سيارة كهربائية في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تخطط شركة هواوي الصينية لتطوير وطرح موديلات كهربائية ضمن تغيرات استراتيجية في توجه العلامة في ظل العقوبات الأمريكية الفادحة التي فُرضت على العلامة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع توقعات باستمرارها تحت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وأشارت تقارير إلى أن أولى السيارات الكهربائية من هواوي قد تنطلق في نهاية 2021، وأن الشركة في محادثات مع علامة شانجان وصانعات سيارات أخرى لتطوير وإنتاج السيارات والبطاريات الكهربائية.

ويُذكر أن العقوبات الأمريكية المستمرة لعامين أثرت بشكل عميق على أرباح الشركة وأجبرت هواوي على بيع جزء من عمليات الهواتف الذكية لإبقاء العلامة على قيد الحياة.

وقد نفت هواوي رسمياً تطوير السيارات الكهربائية تحت علامتها، ولكن التقارير الصحفية ومصادرها مصرة على أن إدارة هواوي تجهز لتحول جذري لمجال السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.. لننتظر ونرى ما ستقرره الشركة.