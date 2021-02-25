أسعار سيارات فيات في مصر.. قائمة موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى سوق السيارات المصرية بمجموعة متميزة من الموديلات من فيات الإيطالية بأسعار وقدرات مختلفة وبعدد متنوع من الفئات.

وقدم موقع hatla2ee عرضا لتكلفة أبرز موديلات فيات التي تتوفر للبيع بالسوق المصرية خلال عام 2021.

تصدر القائمة طراز فيات "تيبو"، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 12 فئة مختلفة، الفئة الافتتاحية منه "مانيوال" باسم / PACK1 2020، وتطرح بتكلفة 189,900 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك / هاتشباك 2021 وتتوفر بتكلفة 319,900 ألف جنيه.







تلاه طراز فيات "500"، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 3 فئات، الفئة الافتتاحية منه"مانيوال 2020"، وتطرح بسعر 265 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة اوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 التي تتوفر بتكلفة 334,900 ألف جنيه.





ثم طراز فيات "دوبلو"، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية فئة وحيدة للبيع، هي فئة باسم مانيوال 2020، وتطرح بتكلفة 320 ألف جنيه.





ثم طراز فيات "500 C"، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية فئتان، الفئة الافتتاحية منه تتوفر باسم مانيوال 2020، وتطرح بتكلفة 360 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك 2021 التي تتوفر بتكلفة 374,900 ألف جنيه.





من بعده، جاء ضمن القائمة، وطراز فيات "X 500"، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 4 فئات، الفئة الافتتاحية منه تتوفر باسم اتوماتيك / POP STAR 2020، وتطرح بتكلفة 375 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة اتوماتيك / LOUNGE 2021 التي تتوفر بتكلفة 434,900 ألف جنيه.



