موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أبرز ماركات"ستيلانتس"وتحقق حلم"بيبر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

حصل جاستن بيبر، المغني وكاتب الأغاني الكندي، على نسخة المستقبل من السيارة الفاخرة "رولز رويس".

مجموعة Stellantis، تكونت في يناير 2021، وتحت مظلتها تضم مجموعات PSA وفيات كرايسلر.



أمر وارد أن يتعرض الهيكل الخارجي للسيارة للالتواء والقشط، نتيجة حالات اصطدام خفيفة، أو احتكاك للسيارة أثناء انطلاقها على سرعة كبيرة.

يعتبر الزبون هو العامل الحاسم في المعادلة الصعبة بين الفخامة والرفاهية وبين الأداء الاقتصادي في عالم صناعة السيارات.

طرحت خلال حقبة التسعينيات العديد من موديلات السيارات المثيرة للجدل، بسبب تصاميمها التي وصفت بالسيئة.

تطرح شركة لينكولن الأمريكية للسيارات الفارهة، النسخة الجديدة لعام 2021 من طرازها "كورسير"، بقدرات متميزة للمنافسة في فئة suv المدمجة.

كشفت شركة سكودا الشهيرة عن عدة موديلات فارهة للسوق المصرية خلال 2021، من مختلف الفئات والقدرات.

رصد تقرير شيق بالصور ، أغرب تصاميم طرحت لسيارات "ثلاثية العجلات" ، عبر التاريخ،كشف عن مركبات غريبة في إطلالتها.

