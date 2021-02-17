بدعم سعودي: لوسيد ستطرح أسهمها في البورصة بقيمة 45 مليار ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير صحفية إلى أن لوسيد موتورز على وشك الاندماج مع شركة Churchill Capital الاستثمارية في صفقة مخصصة لطرح أسهم لوسيد في اكتتاب عام أولي.

من المتوقع أن هذه الصفقة ستضع قيمة لوسيد موتورز عند حوالي 12 مليار دولار – 45 مليار ريال، وقد أشارت مصادر رويترز إلى أن شركة Churchill Capitals تسعي لتجميع استثمارات بقيمة مليار دولار لإتمام صفقة الاندماج مع لوسيد.

ويُذكر أن شركة Churchill Capital طرحت أسهمها بالفعل في اكتتاب عام أولي في يوليو 2020 مع تجميعها لاستثمارات بقيمة 2 مليار دولار آنذاك، وقد قفزت أسهم الشركة في بورصة نيويورك بحوالي 400% هذا العام، وبحوالي 30% بعد تقارير الاندماج مع لوسيد.

وتستعد لوسيد لإنتاج أول موديل كهربائي للعلامة باسم “إير” سيدان خلال الأشهر القادمة بدعم من الصندوق السيادي السعودي، وستتوفر إير بإصدارات بقوة 1,000 وصولاً إلى 1,800 حصان، ويمكن للعملاء مستقبلاً الاختبار ما بين بطارية بقدرة 100 أو 130 كيلوواط، وهذه الأخيرة يمكنها تزويد السيارة بالطاقة لمسافة تصل إلى قرابة 650 كلم بالشحنة الواحدة.