أكثر شركات السيارات التي تم البحث عنها في جوجل خلال 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لدراسة تم إجراؤها مؤخراً، والتي تكشف عن أكثر شركات السيارات التي تم البحث عن اسمها على جوجل في 2020 فقد حصلت تويوتا على المركز الأول، متفوقة على بي ام دبليو الحاصلة على المركز الأول في 2019، وفي 2020، تأتي بي ام دبليو في المركز الثاني، تليها مرسيدس في المركز الثالث.

وبينما انخفض ترتيب بي ام دبليو، فقد شهدت صانعات السيارات الأخرى زيادة في الشعبية، حيث احتلت كيا وفورد المرتبة الرابعة والخامسة على الترتيب، وذلك بعد ظهورها في المرتبة الأولى في دولة واحدة فقط في 2019.

ووفقاً للبيانات التي تم تحليلها لنتائج البحث في 158 دولة في أعوام 2018 و2019 و2020، فقد احتلت تويوتا المركز الأول بنسبة 34.8% في جميع البلدان، حيث قُدر حجم البحث عنها في 2020 بحوالي 88.02 مليون عملية بحث.

من جانبها، كانت بي ام دبليو تحتل صدارة البحث في 118 دولة العام الماضي مقارنة بـ 34 دولة في عام 2020، وهو ما يُمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 64%.