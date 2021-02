شفروليه امبالا 1963 التي امتلكها كوبي براينت معروضة للبيع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شفروليه إمبالا في ستينيات القرن الماضي كانت سيارة كشف أنيقة، واليوم، يُعرض في مزاد علني سيارة لاعب كُرة السلة الراحل كوبي براينت، وهي إمبالا موديل 1963.

يُذكر أن سيارة إمبالا هذه كانت مصممة خصيصاً لكوبي، وكانت هدية من زوجته فانيسا براينت في أعياد الميلاد عام 2006، وتبدو نظيفة للغاية، حيث تم وصفها بأنها خالية من الصدأ في جميع أجزائها.

تتمتع السيارة بمزيج من اللونين الأرجواني والأزرق مع لمسات نهائية مثالية، وتتميز أيضاً بجنوط دايتون السلكية مقاس 13 بوصة تعزز من مظهر السيارة الخارجي الأنيق.

وفي الداخل، تم إعادة تصميم المقصورة بالكامل، حيث تتميز بجلود بيضاء مرصعة بكريستالات سواروفسكي الأصلية، بالإضافة إلى نظام صوتي مثبت على صندوق الأمتعة.

وفي الختام، تم إعادة بناء المحرك باستخدام رؤوس Edelbrock مخصصة، أما إذا كنت مهتماً بشراؤها، فهي معروضة الآن للبيع في مزاد Goldin، والسعر وصل حالياً إلى 160,000 دولار (600,000 ريال)، مع بقاء أيام معدودة على نهاية المزاد.

