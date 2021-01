كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً “الأسعار والمواصفات والصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً بالمملكة العربية السعودية لدى وكالة كيا الجبر، واليوم، سنُطلعك على مواصفاتها وأسعارها بالمملكة عند الوكيل.

في البداية، سنأخذك في جولة للتعرف على تصميمها الخارجي، حيث تتمتع بتصميم عملي أنيق، مع مصابيح أمامية ليد مزدوجة، ومصابيح خلفية ليد، مع كشافات ضباب أمامية، بالإضافة إلى فتحة سقف، وأبواب جانبية كهربائية ذكية، مع مقابض مغطاة بالكروم، ومرايا جانبية بطي آلي، كما تتوفر بجنوط مقاس 18 أو 19 بوصة.

والآن نستعرض بعض الأرقام الهامة الخاصة بقياسات السيارة:

الطول الكلي: 5,155 مم

العرض الكلي: 1,995 مم

الارتفاع الكلي: 1,740 مم

قاعدة العجلات: 3,090 مم

الوزن: 2,810 كجم

وفي الداخل، تتمتع السيارة بمقصورة رحبة تسع جميع أفراد أسرتك، حيث تسع لـ 8 أفراد في مقاعد قماش أو جلد، مع مقاعد أمامية مبردة، وزر تشغيل المحرك مع إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، مع مقود أنيق به ميزة التحكم في السرعة، ويُمكنك التحكم في ارتفاع كرسي السائق يدوياً أو كهربائياً حسب الفئة، مع تحكم في وضعية السائق كهربائياً، ومرايا داخلية تعتيم يدوي أو آلي في الفئة الأعلى، وستائر تظليل جانبية على الأبواب الخلفية، وباب خلفي كهربائي ذكي.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية أو محورية حسب الفئة، ومكيف عادي أو أوتوماتيكي حسب الفئة أيضاً، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي، وشاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة تصبح 12.3 بوصة في الفئة الأعلى، مع شاشة ملاحة، و5 إلى 7 مخارج يو اس بي، مع نظام صوتي بوز، وشاشة لمسية مقاس 8 بوصة تُصبح 12.3 بوصة في الفئة الأعلى.

كما تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة مثل مثبت السرعة الذكي، والمكابح الالكترونية مع مانع انحدار، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وخلفية وستائر هوائية، مع وسادة هوائية للركبة، مع شاشة رؤية محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى بعض الأنظمة كالتالي:

مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي

مساعد مراقبة المسار

مساعدة تجنب التصادم للنقط العمياء

شاشة رؤية لزوايا النقط العمياء

مساعد تتبع المسار

تنبيه وجود ركاب بالمقاعد الخلفية مع حساس

تستمد السيارة قوتها من محرك MPI بست أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 272 حصان و331 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع ثُنائي، وتتميز بصرفية وقود تقدر بـ 11.6 كم/لتر، مع خزان وقود تبلغ سعته 72 لتر.

نصل إلى الأسعار، حيث تتوفر كيا كرنفال 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة كيا الجبر بالأسعار التالية شامل الضريبة واللوحات والنقل:

كيا كرنفال LX S1 بسعر 134,145 ريال

كيا كرنفال EX L1 بسعر 162,090 ريال

كيا كرنفال EX L2 بسعر 180,950 ريال

