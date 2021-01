بي ام دبليو M5 CS 2022 تنطلق رسمياً بقوة 636 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو رسمياً عن M5 CS 2022 بعد أن تسربت صورها الرسمية بالأمس، وتأتي السيارة بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر بقوة 636 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، مع نظام دفع كُلي متحيز للخلف، وتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 2.9 ثانية، أي أسرع بـ 0.2 من M5 كومبتيشن، وتصل سرعتها القصوى إلى 306 كم/س.

ونظراً لأن M5 CS مبنية على M5 كومبتيشن، فتتميز بحوامل محرك أكثر صلابة، مع نوابض أكثر صلابة، وارتفاع أقل للركوب من M5 القياسية، ولم يتوقف المهندسون عند ذلك الحد، بل أجروا المزيد من الترقيات على النوابض ونظام التحكم الديناميكي للاستفادة من وزن M5 CS المخفض، وإطارات بيريللي زيرو كورسا التي تتوفر بها.

وبالحديث عن تقليل الوزن، فقد حصلت السيارة على العديد من المكونات البلاستيكية المقواة بألياف الكربون، بما في ذلك غطاء المحرك والسقف وأغطية المرايا والجناح الخلفي وغيرهم، كما أزالت الشركة بعض العوازل الصوتية لتوفير الوزن، وبفضل هذه التغييرات وغيرها، يزن الطراز أقل من M5 كومبتيشن بـ 104 كجم.

وبالنسبة للتصميم، فتتميز السيارة بشبك أمامي من البرونز الذهبي، وجنوط مقاس 20 بوصة، مع نظام مكابح من السيراميك الكربوني والتي تتميز بأقراص حمراء أو ذهبية، مع مصابيح أمامية ليك مع إضاءة صفراء، في حين تتوفر بخيارات طلاء خارجي محدودة.

وفي الداخل، سيحصل المشترون على مقاعد أمامية قوية ومدفأة مصنوعة من ألياف الكربون مع شعارات M5 مضيئة، مغلفة بجلود ميرينو السوداء، وتتميز بلمسات حمراء موجيلو، وخياطة متباينة باللون الأحمر، ومساند للرأس مع خريطة نوربورجرينج مطبوعة عليها.

والتغييرات الداخلية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تمتلك السيارة مقاعد خلفية منفصلة، وعجلة قيادة M ملفوفة بالألكانتارا، مع ناقل حركة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى كونسول وسطي بتصميم بسيط، وسقف من الكانتارا، وأجزمة أمان M، وفي مكان آخر، أضاف المصممون حصائر أرضية خاصة، وألواح عتبة باب مضيئة.

نصل إلى التقنيات، حيث تم تجهيز السيارة بشاشتين مقاس 12.3 بوصة، مع نظام أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ رباعي المناطق، مع نظام الإضاءة المحيطة، وشاحن الهاتف الذكي اللاسلكي، ونظام صوتي فاخر هارمان كاردون.

وفي الختام، ستُتاح M5 CS للبيع لمدة عام واحد فقط، وستبدأ أسعارها في الولايات المتحدة من 142,000 دولار (532,500 ريال) وفي ألمانيا سيبلغ سعرها 180,400 يورو (819,000 ريال) عند بدء بيعها هذا الربيع.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin