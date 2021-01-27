عجائب بي إم دبليو .. 5 سيارات دخلت التاريخ من باب "الأكثر غرابة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ما تملكه شركة بي إم دبليو الألمانية من طرازات اعتمادية عملاقة، إلا أن بعض موديلاتها دخلت التاريخ كونها "الأكثر غرابة".

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، جمع قائمة تضم 5 من أغرب ما طرحته بي إم دبليو عبر تاريخها.

وضمت القائمة طراز باسم Isetta، وكان من الموديلات صغيرة الحجم التي طرحتها بي إم دبليو بتصميم غير تقليدي على مستوى تاريخ الماركة وعمل بمحرك ينتج قوة 53 حصانا فقط.

من بعده ضمت القائمة طراز Z3 M Coupe، وكان محاولة فشلت على مستوى المبيعات، قدمت من خلالها بي إم دبليو نسخة تجمع بين موديل هاتشباك وكوبيه من طراز Z3 الرياضي، وعمل بمحرك مطابق لطراز بي إم دبليو E36 M3 ولم تقدم الماركة من خلاله الجديد الذي يدفع عملائها لاقتنائه.





ضمت القائمة أيضا طراز Z1 الرياضي، والذي تمتع في ابتكاره بالجرأة، حيث طرحته بي إم دبليو دون أبواب جانبية، ما جعله من أغرب السيارات التي طرحتها الشركة الألمانية عبر تاريخها.

واستبدلت بي إم دبليو أبواب هذا الطراز، بنوافذ يتم فتحها للأعلى والأسفل مثل نوافذ السيارة الجانبية التقليدية.





وجاء من فئة Z أيضا، طراز Z8، وكان من أغرب التصميمات التي قدمتها بي إم دبليو، وأكثر ما كان يميزه فقط ظهوره ضمن أفلام جيمس بوند.





ومن السيارات المخيبة للآمال لبي إم دبليو، طراز I8 الكهربائي، الذي لم يحقق الانتشار والمبيعات المتوقعة منه منذ طرحه، وانتهى الأمر بوقف بي إم دبليو لتصنيعه بحلول عام 2021 الجاري، وتوفر بمحرك ثلاثي الأسطوانات، يعمل بنظام كهربائي هجين.



