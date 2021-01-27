جولة بالصور تحكي تاريخ سيارات "مازيراتي" الإيطالية الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة مازيراتي الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة، العديد من الموديلات على مدار تاريخها حققت من خلالها مبيعات هائلة.

وأعلنت الشركة الإيطالية مؤخرا خطتها لطرح عدد من السيارات الجديدة، تتضمن تعديلات على نسخ من موديلاتها الموجودة حاليا بالأسواق.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز السيارات التي صنعتها الماركة الإيطالية عبر تاريخها.

وضمن القائمة، جاء طراز A6 1500 الذي طرح عام 1947، وتوفر بمحرك ينتج قوة 65 حصانا سعة 1.6 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ 96 ميلا في الساعة.

كما ضمت القائمة، طراز مازيراتي Birdcage 75th الذي طرح عام 2005.

وجاء في القائمة أيضا، طراز 8CTF الكلاسيكي الذي طرح عام 1939 وحقق العديد من الإنجازات في سباقات السيارات.

كما شملت القائمة، طراز مازيراتي Alfieri الذي طرح عام 2020، وهو أول طراز كهربائي بالكامل تقدمه الشركة.

وطراز Tipo 26، وهو من موديلات مازيراتي الكلاسيكية التي شاركت أيضا في سباقات سيارات مطلع القرن الماضي، وكان ظهوره الأول عام 1926.

من بعده ضمت القائمة طراز MC20 الجديد كليا، والذي أعلنت عنه الماركة الإيطالية لعام 2021 الجاري بمحرك ذو سعة 3.0 لتر، ينتج قوة 621 حصان.

وفي ختام القائمة جاء طراز مازيراتي MC12، الذي توفر بعدد محدود من النسخ بإجمالي 50 سيارة فقط.



