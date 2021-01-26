وصول كيا سونيت 2021 الجديدة إلى السعودية “مواصفات+أسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت كيا سيارتها سونيت 2021 الجديدة بالمملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري شركة كيا الجبر، وهي اس يو في مدمجة مخصصة للمدن، تمتاز بمعايير جديدة مع مزايا هي الأفضل في فئتها، واليوم، سيُطلعك الخليج ٣٦٥ نت على أسعارها ومواصفاتها.

في البداية، تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق ومميز مع مصابيح أمامية هالوجين وليد حسب الفئة، مع مصابيح خلفية ليد، وفتحة سقف بالفئة الأعلى، بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية، ومصابيح نهارية، مع حساسات أمامية وخلفية، ومقابض مغطاة بالكروم أو بلون الهيكل حسب الفئة، مع مرايات بلون الهيكل كهربائية يُمكن طيها آلياً مع إشارات مدمجة.

والآن نستعرض بعض الأرقام الهامة الخاصة بقياسات السيارة:

الطول الكلي: 4,120 مم

العرض الكلي: 1,790 مم

الارتفاع الكلي: 1,610 مم

قاعدة العجلات: 2,500 مم

سعة صندوق الأمتعة: 392 لتر

الوزن: 1,550 كجم

في الداخل، تسع السيارة لخمسة أشخاص في مقاعد قماش/جلد أو جلدية بالكامل في الفئة الأعلى، مع زر تشغيل المحرك وميزة تشغيل المحرك عن بعد، ومكيف عادي أو أوتوماتيكي في الفئة الأعلى، وشاشة عدادات مقاس 3.5 أو 4.2 بوصة، مع مرايا داخلية تعتيم يدوي أو آلي حسب الفئة، ورف تغطية أمتعة خلفي، كما تأتي بمزايا سلامة مثل مثبت سرعة.

وبالنسبة للقوة، فتستمد السيارة قوتها من محرك MPI سعة 1.5 لتر يولد قوة 115 حصان و144 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة IVT ونظام دفع ثنائي لجميع فئاتها، ويقدم المحرك معدل استهلاك وقود مميز يقدر بـ 18 كم/لتر، مع خزان وقود سعة 45 لتر.

نصل إلى الأسعار، حيث تتوفر كيا سونيت 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة كيا الجبر بالأسعار التالية شامل الضريبة واللوحات والنقل: