تعرف على أسباب انتشار رائحة البنزين في السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل الشائعة التي قد تواجه قائدي السيارات هي انتشار رائحة البنزين داخل السيارة، وهو ما يثير قلق كثير من السائقين لعدم درايتهم بأسباب انتشار هذه الرائحة، لذا نستعرض لكم أبرز الأسباب لانتشار رائحة البنزين داخل السيارة.

– وجود تسرب في خزان الوقود، ويحدث هذا الأمر نتيجة حدوث تآكل في أحد جوانبه أو عدم إحكام قفل غطاء الخزان.

– تسرّب بإحدى أنابيب البنزين الممتدة على كامل مساحة السيارة من الأسفل، والتي تمرّر البنزين من الخزان إلى الحاقن.

– حدوث انسداد أو تسريب داخل علبة كربون التخزين، والتي تقوم بامتصاص، وسحب وتخزين أبخرة الوقود.

– انسداد البخاخات أو تعرضها للتلف، وهو ما يؤدي إلى تسرب البنزين.

– تلف البواجي (شمعات الاحتراق)، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وتأخر السيارة في التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك.

– تسرب في صمام تصريف بخار الوقود، ويرجع السبب غالباً لوجود تلف في حساس ضغط الوقود.

– الاحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف شمعات الاحتراق.