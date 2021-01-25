حملة ترويجية ذكية مع بداية العام الجديد 2021 من الناغي هيونداي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عروضها المميزة مع بداية انطلاق العام الجديد 2021 على بعض من طرازات هيونداي 2021، مفتتحة حملاتها الترويجية الذكية لهذا العام واتاحت الفرصة لعملائها ليبدأوا عامهم الجديد بالتغيير واختيار البرامج الذكية المناسبة والمرنـة في الوقت نفسه وتكمن أهمية هذه العروض الجديدة مع وجود مميزات منها بدون دفعة أولــى وبدون رسوم ادارية ، بالاضافة الى ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو مسافة 100 ألف كلم مع تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة عام.

الطرازات التي سيشملها العرض الذكي من شركة محمد يوسف نــاغي للسيارات – هيونداي هي موديلات 2021 منها أكسنت ، النترا ـ، كريتــا ، توسان وتندرج هذه الحملة لتلبية احتياجات العملاء حيث وضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة مع انطلاق العام الجديد .

الدكتور عادل عزت المدير العام التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي أكد على اهمية البدء بحملات ذكية مناسبة لمواكبة العام الجديد الذي نلمس بــه بداية متفائلة تشجعنا لاطلاق سلسلة عروض مميزة لعملائنا تساعدهم على تملك إحدى سيارات هيونداي المميزة.