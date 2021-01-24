بوينغ ستصنع طائرات تعتمد على الوقود الحيوي بنسبة 100%

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قالت شركة بوينغ بأنها ستبدأ تسليم طائرات تجارية تستخدم الوقود الحيوي بنسبة 100% بحلول نهاية العقد، للحد من مخاطر البيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري.

شركة بوينغ الأمريكية تعد من أكبر شركات تصنيع الطائرات التجارية. والوقود الحيوي يُستمد من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية ولذا فهو مصدر طاقة طبيعي متجدد نظيف خلاف الوقود الأحفوري.

هذا التوجه من شركة بوينغ ما زال يتطلب تطوير في أنظمة الطائرات ورفع متطلبات مزج الوقود وشهادة سلامة من قبل المنظمات العالمية.

كما أن هدف بوينغ يتبع خطة صناعية عالمية هدفها الحد من انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول 2050. ومع ذلك، الشركة الأمريكية أمامها عقد واحد لتحقيق هدفها لأن الطائرات التي ستُقدمها عام 2030 ستبقى في الخادمة عادة حتى 2050.

يعد الطيران التجاري مسؤولا عن 2% من انبعاثات الكربون العالمية و12% من انبعاثات النقل.

لن تعمل بوينغ من الصفر، بحكم أنها قامت بأول رحلة طيران تجارية في العالم باستخدام وقود حيوي على متن طائرة الشحن FedEx Crop 777. كما أنها لديها شراكة مع منافستها الأوروبية إيرباص لتقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل الوزن والسحب على الطائرات الجديدة. وحاليا يمكن خلط الوقود الحيوي مباشرة وقود الطائرات التقليدي بنسبة 50:50 كحد أقصى تسمح به مواصفات الوقود العالمية.

على بوينغ أولا تحديد التغييرات التي يجب إجراؤها لتمكين طيران آمن يعتمد على أنواع الوقود الحيوي المشتق من الزيوت النباتية المستخدمة والدهون الحيوانية وقصب السكر والنفايات ومصادر أخرى. ثم العمل مع المجموعات التي تضع مواصفات الوقود مثل الجمعية الأمريكية لاختبار المواد لرفع حد المزج. ومن ثم إقناع منظمي الطيران على مستوى العالم بالتصديق على أن طائرات الشركة آمنة.