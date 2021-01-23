تسريب يكشف موعد طرح 7 سيارات مرسيدس قادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهد هذا الأسبوع الظهور العالمي الأول لـ مرسيدس EQA، وذلك لمنافسة تيسلا موديل Y، وتحمل السيارة محرك كهربائي يولد قوة 187 حصان و374 نيوتن.متر من عزم الدوران مع نطاق يتجاوز 480 كم للشحنة الكاملة، وستكون هي الأولى من بين العديد من السيارات الكهربائية التي ستطلقها الشركة في السنوات القليلة المقبلة.

وبفضل صورة مسربة جديدة، أصبحنا نعرف خطة الصانع الألماني المفصلة للكشف عن سبعة موديلات جديدة من بينها EQS، والتي ستُدشن لأول مرة في 27 أبريل 2021، قبل أن تُطرح للبيع في يونيو من هذا العام، في حين ستُطرح EQA سالفة الذكر للبيع في ألمانيا في 21 مارس 2021.

يُذكر أن EQS ستكون نسخة كهربائية من اس كلاس الجديدة، ويُتوقع أن تستمد قوتها من محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 469 حصان و759 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نطاق قيادة يزيد عن 700 كم للشحنة الكاملة.

تكشف الصورة أيضاً عن مواعيد تدشين العديد من الموديلات الأخرى، مثل سي كلاس الجديدة والتي ستُدشن في 31 مارس على أن تبدأ مبيعاتها في يونيو القادم، كما سيتم إطلاق CLS قيس ليفت في أبريل قبل طرحها للبيع في يوليو، بالإضافة إلى نسخة جديدة من اس كلاس سيُكشف عنها في مايو وستُطرح للبيع في يونيو.

ويُشير رمز الطراز Z223 إلى مرسيدس اس كلاس مايباخ، وهي النسخة الأكثر فخامة وقوة، ويكشف التقرير أيضاً أن نسخة معدلة من مرسيدس AMG GT 63 S ستظهر لأول مرة في مايو وستُطرح للبيع في أغسطس، في حين سيتم الكشف عن الجيل القادم من مرسيدس SL في الربع الرابع من عام 2021 وسيُطرح للبيع في الربع الأول من 2022.