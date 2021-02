كيا نيرو 2022 تلتقط أثناء اختبارها لأول مرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستغل كيا الأجواء الثلجية في السويد لاختبار نموذج أولي للجيل القادم من نيرو في الأماكن العامة، وبالرغم من أن التمويهات تبدو كثيفة، إلا أن الصور كشفت عن بعض التفاصيل الهامة.

في البداية، ستتوفر نيرو الجديدة بقاعدة عجلات أطول قليلاً مقارنة بالجيل الحالي، مع أبواب خلفية أطول، وكذلك السقف سيُصبح أطول، مع تصميم مختلف تماماً في الجزء الخلفي من الأبواب الخلفية.

لا تزال الواجهة الأمامية مخفية جيداً، لكننا سمعنا أن نيرو ستتأثر بشكل كبير بسيارة هابانيرو الاختبارية التي كشفت عنها كيا منذ ما يقرب من عامين، حيث سيتم استبدال شبك أنف النمر بأنف القرش المحاط بمصابيح أمامية أصغر.

في حين لا ينطبق الأمر نفسه بالضرورة على الواجهة الخلفية، والتي موهت بشكل جيد أيضاً، في حين يُمكننا رؤية المستشعرات الخلفية المختلفة، مع الخطوط العريضة لمصابيح نيرو الخلفية الجديدة، والتي ستجلب نكهة مميزة للكروس أوفر الأنيقة.

وفي الختامن لم تتمكن العدسات التجسسية من التقاط صور للمقصورة، كما لا توجد معلومات عن المحركات، لكننا نتوقع أن يكون هناك شاشة نظام ترفيهي كبيرة، وتحت غطاء المحرك، سيكون هناك محرك تقليدي وآخر هجين، وفي النهاية، محركات كهربائية، ونتوقع أن يتم الكشف عنها في أواخر هذا العام لتُباع كموديل 2022.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin